Japan lægger coronarecession bag sig og har vækst igen

Verdens tredjestørste økonomi er ikke længere i recession. Men stigende coronasmitte truer fremgangen.

Japans økonomi har i det seneste kvartal taget et solidt spring ud af den recession, som coronapandemien har medført.

Fra juli til september er bruttonationalproduktet steget med 5,0 procent sammenlignet med kvartalet inden.

Særligt forbruget og eksporten har været i fremgang, og dermed vokser Japans økonomi for første gang i fire kvartaler.

Samtidig er fremgangen bedre end analytikernes prognoser på omkring 4,4 procent.

Men træerne vokser næppe ind i himlen for den japanske økonomi, som er verdens tredjestørste.

En genopblussen af corona ventes at ramme det kommende kvartal, og hvis der bliver tale om vækst, ventes den at blive mere moderat.

- Økonomien er på vej tilbage fra den bund, som den ramte i perioden april til juni, siger Mari Iwashita, ledende markedsøkonom hos investeringsbanken Daiwa Securities.

- Men stigende smittetal i Japan og Europa indikerer, at genopretningen i månederne oktober til december vil være mindre markant end i juli til september.

Bnp, bruttonationalproduktet, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

En recession defineres som to kvartaler i træk med økonomisk tilbagegang.

