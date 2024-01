Japan neddrosler fare for tsunami efter kraftigt skælv

Japanske myndigheder har nedjusteret det tsunamivarsel, der blev udsendt efter et kraftigt jordskælv nytårsdag.

Det rapporterer den japanske tv-station NHK ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Japans meteorologiske institut (JMA) udsendte først et såkaldt stort tsunamivarsel og advarede om fare for bølger på op mod fem meters højde.

Det var det første store tsunamivarsel i Japan, siden et kraftigt jordskælv og en efterfølgende tsunami ramte landet i marts 2011.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette varsel er nu nedjusteret.

I havnebyen Wajima på Japans vestkyst skyllede bølger på 1,2 meters højde ind. Flere andre steder var der meldinger om mindre tsunamier.

Også USA's center for tsunamivarsler i Stillehavet meddeler, at faren for de farlige kæmpebølger "i det store hele er overstået". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det kraftige jordskælv har kostet mindst to mennesker livet i byen Nanao på halvøen Noto, meddeler NHK ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/