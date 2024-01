Japan: Nordkorea kan have affyret ballistisk missil

Nordkorea har affyret, hvad der kan være et ballistisk missil.

Det oplyser den japanske kystvagt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Et projektil, der menes at høre til missilet, er ifølge kystvagten allerede landet på jorden. Det lader til at være landet uden for Japans eksklusive økonomiske zone, oplyser det japanske public service-medie NHK.

Sydkorea bekræfter, at Nordkorea har affyret missil.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ballistiske missiler kan affyres fra landjorden, skibe eller andre mobile eller stationære platforme og er under påvirkning af Jordens tyngdekraft, så de holder deres bane, når de bevæger sig gennem luften.

Japans kystvagt og det sydkoreanske militær rapporterer regelmæssigt om, at Nordkorea affyrer missiler ud over Det Japanske Hav.

Sydkorea og Nordkorea lå i åben krig mellem 1950 og 1953, hvor de to indgik en våbenhvile. Den er aldrig formaliseret som en fredsaftale, hvorfor de to lande formelt set stadig er i krig.

Hverken Japan eller Sydkorea er medlemmer af den vestlige forsvarsalliance Nato. Begge har dog tæt samarbejde med alliancen og særligt USA, som er en af Nordkoreas største fjender.

USA har soldater udstationeret flere steder i Sydkorea og udfører af og til flådeøvelser med landet til stor frustration for Sydkoreas nordlige nabo.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordkorea reagerer ofte på militærøvelserne med prøveaffyringer og trusler om atomkrig.

Også 18. december affyrede Nordkorea, hvad der tydede på at være et ballistisk missil.

Spændingerne på den koreanske halvø er taget til, siden Nordkorea sendte det første militære spionsatellit i kredsløb i november.

/ritzau/