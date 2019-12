Japan sætter ny kedelig rekord for fødsler

Der har i år været 512.000 flere døde end nyfødte i Japan. Det sætter landets økonomi og velfærd under pres.

Færre end 900.000 børn er født i Japan i år, og det er et fald på 5,9 procent fra året før, oplyser landets velfærdsministerium.

Det giver nye spekulationer om, hvordan man i Japan skal få råd til at støtte en aldrende befolkning og at opretholde den økonomiske vækst.

Det er første gang, at der fødes færre end 900.000 børn, siden regeringen i Tokyo i 1989 begyndte at indsamle data.

Der har i år været 512.000 flere dødsfald end fødsler. Her er der også en rekord, der giver anledning til bekymring. For det er første gang, at tallet overstiger 500.000.

Der er i år født 864.000 børn. Sidste år var tallet 918.400.

Det er det største fald siden 1975. Årsagen er, at der i dag er færre kvinder i alderen 25 til 39 år, skriver ministeriet.

Regeringen håber på, at fødselsraten vil stige til 1,8 procent. Men så skal meget ændre sig, for sidste års fødselsrate var kun 1,48 procent.

Andre vestlige lande har oplevet lave fødselsrater. Det har de ofte kompenseret for ved at åbne for indvandring. Men Japan skiller sig ud. Her har man en homogen japansk befolkning med meget få fremmede.

Mange ældre japanere er stadig er aktive på arbejdsmarkedet, når de runder 80 år. En fjerdedel af befolkningen er over 65 år.

Der bor 127 millioner mennesker i Japan.

/ritzau/Reuters