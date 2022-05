Japan har under størstedelen af pandemien været fuldstændig lukket land for turister, men åbner snart igen.

Japan tillader igen masseturisme efter to år uden turister

Japan genåbner landet for turister fra 98 lande og regioner fra midten af juni. Danmark er iblandt landene.

Det oplyser den japanske regering, som dermed åbner landet efter to år uden adgang for turister. 10. juni bliver der genåbnet.

Beslutningen er taget, efter at regeringen i sidste uge meddelte, at den som en test ville lade små grupper af turister fra udvalgte lande besøge Japan.

Selv om der åbnes, bliver turister kun tilladt, når de er en del af arrangerede ture for turister.

Arrangørerne bag turene får ansvaret for at sikre, at turisterne overholder Japans coronakrav.

For eksempel er mundbind påkrævet nærmest overalt, ligesom der også stadig er andre krav, som skal bidrage til at holde coronasmitten nede.

Japan udvider også antallet af lufthavne, som må tage imod fly fra udlandet. Dermed kan man som turist nu flyve til syv forskellige japanske lufthavne.

Alle, der vil til Japan, skal have en negativ coronatest før ankomst. Og mange skal testes igen, efter at de er nået frem. Dog kan personer fra visse lande, som har fået tre vaccinestik, slippe for den ekstra test efter ankomst.

De slipper også for karantæneperioden på tre dage, som vil gælde visse grupper.

De nye regler betyder imidlertid ikke, at Japan åbner helt for turist-sluserne. Landet planlægger at tillade adgang for 20.000 om dagen.

Japans premierminister, Fumio Kishida, har sagt, at han ønsker at lempe grænsekontrollen. Men det ventes at ske langsomt, fordi der i befolkningen er stor opbakning til de nuværende restriktioner.

Japan havde i 2019 31,9 millioner udenlandske turister. Og landet var godt på vej mod sit mål om 40 millioner turister i 2020, før pandemien ramte.

/ritzau/AFP