Japan udsteder arrestordre på tidligere Nissans-chefs hustru

Carlos Ghosn er flygtet fra husarrest i Japan til Libanon. Han ventes onsdag at holde pressemøde.

Japanske myndigheder har tirsdag udstedt en arrestordre på den tidligere bilboss Carlos Ghosns hustru, Carole Ghosn.

Det oplyser japanske anklagere i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun mistænkes for i april sidste år i retten i Tokyo at have afgivet falsk vidneforklaring om et møde med en unavngiven person, lyder det.

Hendes mand, Carlos Ghosn, der er tidligere chef for bilselskabet Nissan, er anklaget for skattesvindel i Japan.

Han har hidtil afventet sin retssag, mens han har siddet i husarrest i sit hjem i den japanske hovedstad, Tokyo. Den 31. december meddelte han dog pludselig, at han var ankommet til Libanons hovedstad, Beirut.

Ghosn er brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner.

Det vides fortsat ikke, præcis hvordan det lykkedes Ghosn at flygte.

Onsdag ventes han at holde et pressemøde i Beirut.

Carlos Ghosn var under sin husarrest i Japan underlagt strenge restriktioner i forhold til kontakten til hustruen Carole. Det var angiveligt en af årsagerne til, at han valgte at flygte, skriver nyhedsbureauet AFP.

Carole Ghosn har ivrigt ført kampagne for sin mand og insisterer på, at han er uskyldig. Hun beskylder myndighederne for at have behandlet ham dårligt efter den tidligere bilchefs anholdelse 19. november 2018.

En talskvinde for Carlos Ghosn kritiserer arrestordren på Carole Ghosn.

- Udstedelsen af den her arrestordre er ynkelig, siger talskvinden.

Ghosn blev anholdt på en flyveplads i Tokyo.

Han blev blandt andet sigtet for at have beriget sig selv gennem mistænkelige pengeoverførsler fra Nissan, som han havde ledet i to årtier.

Han har benægtet alle anklager og hævder, at de japanske myndigheder har opdigtet sigtelserne mod ham for at afværge en tættere sammenlægning af Nissan og alliancepartneren Renault. Han var topchef i begge selskaber.

