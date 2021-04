Japan vil slippe forurenet vand fra Fukushima ud i havet

Om to år vil Japan begynde at slippe vand fra Fukushima-kraftværket ud i Stillehavet, siger premierminister.

Japans regering har godkendt en plan om at slippe mere end en million ton forurenet vand fra det ødelagte Fukushima-anlæg ud i havet.

Det oplyser premierminister Yoshihide Suga tirsdag.

Beslutningen ventes ikke at falde i god jord hos nabolandene Sydkorea og Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Arbejdet med at slippe det forurenede vand ud i Stillehavet begynder efter planen om cirka to år.

Tiltaget, der kommer mere end et årti efter atomkatastrofen, er endnu et tilbageslag for fiskeindustrien i Fukushima, der har kæmpet imod planen i flere år.

Allerede i september 2019 kom det frem, at kraftværkets operatør i forbindelse med oprydningsarbejdet ville være nødsaget til at lede vand indeholdende radioaktivt materiale ud i Stillehavet.

Det skrev det britiske medie The Guardian dengang på baggrund af udtalelser fra Japans miljøminister.

Planen har vakt skarp kritik fra flere miljøorganisationer, der er bekymrede for, hvilke konsekvenser udledningen kan have for havmiljøet nær kraftværket.

Det er godt ti år siden, at Japans nordøstlige kyst den 11. marts 2011 blev ramt af en tsunami forårsaget af et jordskælv med en beregnet størrelse på 9,0.

Tsunamien udslettede hele byer og skyllede også ind over Fukushima-kraftværket, så tre af værkets reaktorer nedsmeltede.

Fukushima-ulykken regnes for at være den værste ulykke på et atomkraftværk siden katastrofen ved det ukrainske kernekraftværk Tjernobyl i 1986.

Omkring 20.000 mennesker mistede livet i forbindelse med jordskælvet og tsunamien i Japan i 2011.

/ritzau/