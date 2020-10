Japan vil være CO2-neutral inden 2050

Japans nye premierminister varsler skift i landets klimapolitik og sætter nyt mål for stop for CO2-udledning.

Japan vil stoppe udledningen af drivhusgasser og blive et CO2-neutralt samfund senest i 2050.

Det siger Japans nyligt tiltrådte premierminister, Yoshihide Suga, mandag i sin første politiske tale på posten.

Dermed ændrer han kursen for landets klimapolitik.

Hidtil har Japan haft et mål om at blive CO2-neutral i løbet af den sidste halvdel af århundredet. Men der er ikke tidligere blevet sat en konkret deadline for at nå målet.

- At reagere på klimaforandringerne er ikke længere en begrænsning for økonomisk vækst, siger Suga i sin tale mandag.

- Vi har brug for at ændre vores tankegang, så vi anser kraftfulde tiltag mod klimaforandringerne som en måde at skabe ændringer i vores industri og økonomi, som vil føre til større vækst.

Med det nye mål om at blive CO2-neutral inden 2050, kommer Japan på linje med EU, som har sat et lignende mål om CO2-neutralitet i 2050.

Japan er verdens femtestørste udleder af CO2.

/ritzau/Reuters