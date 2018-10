Japaner og amerikaner får Nobelpris for kræftbehandling

Forskning i at få immunforsvaret til at bekæmpe kræftceller i kroppen udløser årets Nobelpris i medicin.

Årets Nobelpris i medicin går til amerikaneren James P. Allison og japaneren Tasuku Honjo for deres arbejde med behandling af kræft. Det oplyser Karolinska Institutet.

- Dette års Nobelpris udgør en milepæl i vores kamp mod kræft. De to nobelprismodtageres opdagelse benytter immunforsvarets evne til at angribe kræftceller ved at slippe bremsen på immunforsvarets celler, skriver instituttet i et opslag på Twitter.

De to modtagere har gjort hver deres arbejde med immunforsvarets evne til at bekæmpe kræftceller i kroppen, men deler altså prisen.

Med prisen følger ni millioner svenske kroner, hvilket svarer til 6,5 millioner danske kroner.

/ritzau/