Japaner sætter ild til sig selv i protest mod Abes statsbegravelse

En mand har onsdag sat ild til sig selv nær den japanske premierministers kontor i Tokyo. Tilsyneladende i protest mod regeringens beslutning om at holde en statsbegravelse for den tidligere premierminister Shinzo Abe, der blev skudt og dræbt 8. juli.

Det rapporterer lokale medier.

Manden er blevet bragt til hospitalet med forbrændinger på hele kroppen. En politibetjent, der forsøgte at slukke flammerne, er ligeledes kommet til skade.

Manden, der er i 70'erne, var bevidstløs, da han først blev fundet. Han har dog siden fortalt politiet, at han med vilje havde hældt olie ud over sig selv, rapporterer lokale medier.

Samtidig blev et brev omhandlende Abes statsbegravelse og ordene "Jeg er stærkt imod det" fundet i nærheden.

Japansk politi har indtil videre afvist at bekræfte hændelsen, der fandt sted på, hvad der ville have været Shinzo Abes 68-års fødselsdag.

Shinzo, der trådte tilbage i 2020 på grund af dårligt helbred, var Japans længst siddende premierminister. Han blev skudt under et vælgermøde 8. juli.

Hans statsbegravelse er planlagt til 27. september. Her ventes omkring 6000 mennesker både ind- og udland at deltage.

Modstanden mod statsbegravelsen er dog vokset i Japan som følge af afsløringer af forbindelser mellem Abes parti, Liberale Demokratiske Parti (LDP), og den kontroversielle, nyreligiøse Moon-bevægelse.

På engelsk er den også kendt som Unification Church.

Den mistænkte bag drabet på Abe, Tetsuya Yamagami, har fortalt, at kirken ruinerede hans mor.

Han har fortalt politiet, at han gik efter Abe, fordi han mener, at politikeren havde forbindelser til bevægelsen, som hans mor skulle have givet store donationer til.

Historier om tilknytningen til Moon-bevægelsen, der blev grundlagt i Sydkorea i 1954, har vokset sig til et stort problem for premierminister Fumio Kishida og LDP, siden de dukkede op efter drabet på Abe.

LDP oplyste tidligere i september, at en undersøgelse viser, at næsten halvdelen af LDP's 379 lovgivere har en eller anden form for forbindelse til kirken.

På det tidspunkt, hvor det blev annonceret, at Abe ville få en statsbegravelse, var et snævert flertal i befolkningen for det, men holdningen har siden ændret sig markant.

Talrige meningsmålinger viser nu, at et flertal af japanerne er imod statsbegravelsen, hvilket er med til at sende støtten til Kishida nedad.

/ritzau/Reuters