Japan og Seoul afvarsler missiltrussel fra Nordkorea

Japan ophæver dets evakueringsordre, mens det sydkoreanske indenrigsministerium siger, at et evakueringsvarsel i dets hovedstad, Seoul, var en fejl.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters

Det sker, efter at begge lande satte deres befolkninger i beredskab, fordi der var meldinger om, at Nordkorea kunne have affyret ballistisk missil.

Fra det sydkoreanske militær lød det, at Nordkorea havde opsendt en løfteraket med en satellit. Nordkorea meldte allerede natten til tirsdag, at landet havde planer om at gøre netop dette i vinduet 31. maj til 11. juni.

Japans militær meldte imidlertid i første omgang om, at Nordkorea havde affyret, hvad der "kunne være et ballistisk missil".

Det er kort efter midnat natten til onsdag dansk tid fortsat uklart, præcist hvad det er, Nordkorea har affyret.

Japans regering melder dog kort efter midnat, at missilet ikke vil flyve ind over japansk territorium. Fra den japanske kystvagt lyder det, at et missil allerede er faldet - dog ikke hvor.

Sydkoreas regering reagerede på situationen ved at indkalde til hastemøde i landets Nationale Sikkerhedsråd. Præsident Yoon Suk-yeols kontor oplyser imidlertid kort efter, at det nu vil tage bestik af situationen og vurdere, om det giver mening at indkalde sikkerhedsrådet.

Det sydkoreanske militær oplyser, at den "nordkoreanske raket" fløj over Det Gule Hav, som ligger mellem den koreanske halvø og Kina.

Sydkoreas militær oplyser desuden, at raketten ikke havde nogen virkning på byområdet i Seoul. Den centrale del af Seoul ligger godt 30 kilometer fra Sydkoreas kyst ved Det Gule Hav.

Nordkorea oplyste allerede natten til tirsdag dansk tid, at det havde planer om at opsende en satellit, som skal hjælpe landet med at overvåge fjender i realtid.

I en udtalelse bragt af det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA lyder det fra den højtstående militærleder Ri Pyong-chol, at fælles militærøvelser udført af USA og Sydkorea åbent viser landenes "uforsvarlige ambitioner om aggression".

I løbet af de seneste måneder har de to lande udført militære øvelser. Ifølge Ri har øvelserne tvunget styret i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, til at have "ressourcer i stand til at samle information om militærhandlinger fra fjenden i realtid".

/ritzau/