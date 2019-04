Japans kejser siger tak for alt og giver magten til sin søn

Som den første japanske kejser i over 200 år har Akihito valgt at abdicere og overdrage tronen til sin søn.

Den 85-årige kejser Akihito har tirsdag eftermiddag lokal tid taget afsked med det japanske folk ved en officiel ceremoni.

Akihito abdicerer efter 30 år på tronen. Det er første gang i mere end 200 år, at en japansk kejser abdicerer i stedet for at blive siddende på krysantemumtronen frem til sin død.

I sin sidste tale som kejser takker den populære Akihito det japanske folk.

- Til alle de mennesker, der har accepteret og støttet mig, vil jeg gerne udtrykke en inderligt tak. Kejserinden og jeg håber, at den nye kejserperiode, der begynder i morgen, bliver fredfyldt og frugtbar, siger kejser Akihito.

- Vi beder for fred og glæde til vores land og folk i hele verden, lyder det.

Kejserens ældste søn, 59-årige Naruhito, overtager officielt den traditionsrige trone natten til onsdag den 1. maj i Japan.

For japanerne er det en usædvanlig situation, at der på den måde sker en overdragelse af tronen fra den siddende kejser til hans arvtager.

Og det er en "følelsesmæssigt overvældende" oplevelse. Det fortæller den 50-årige bankdame Yayoi Iwasaki, der tirsdag står uden for kejserpaladset.

- Tidligere er nye indsættelser sket på grund af dødsfald, og folk har ikke været sikre på, om de skulle være glade og fejre det.

- Men med den her overgang er jeg sikker på, at vi alle kan fejre det og byde en ny æra velkommen, siger hun til nyhedsbureauet AFP.

Selv om kejseren ikke har politisk magt i Japan, så spiller kejserfamiliens 2700 år lange historie og kejserfiguren en stor symbolsk rolle.

Derfor får tirsdagens ceremoni enormt stor opmærksomhed i Japan.

Premierminister Shinzo Abe er også blandt de gæster, der tirsdag har været med til at sige farvel til Akihito i kejserpaladsets statsrum.

Onsdag morgen træder Naruhito ind i samme rum. Her vil han få overrakt de tre hellige skatte, bestående af et sværd, en ædelsten og et spejl.

Overdragelsen af de tre hellige skatte, der siges at være bragt til kejserfamilien af den mytiske solgudinde Amaterasu, er et bevis på hans arv og overtagelse af tronen.

Herefter vil han officielt være Japans 126. kejser.

/ritzau/Reuters