Japans leder er på vej til Ukraine for at møde Zelenskyj

Den japanske premierminister, Fumio Kishida, er på vej til Ukraine. Det bekræfter landets udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skal premierministeren i den ukrainske hovedstad, Kyiv, møde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Kishida har allerede forladt Indien, hvor han befandt sig, og er på vej til det krigshærgede land, lyder det fra flere anonyme kilder ifølge det japanske medie NHK, skriver Reuters.

NHK melder, at mediets reportere i Polen har filmet en bil, der fragter den japanske leder i byen Przemysl. Herfra har andre statsledere ofte taget toget videre til Ukraine.

Besøget falder samtidig med, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, besøger den russiske præsident, Vladimir Putin.

Xi ankom mandag til Ruslands hovedstad, Moskva. Det ventes at de to ledere skal drøfte krigen i Ukraine, men også handel og deres fremtidige samarbejde.

Kishida er den eneste G7-leder, der ikke har besøgt Ukraine, efter at den amerikanske præsident, Joe Biden, gjorde det i februar.

G7 er en samling af verdens syv førende industrilande.

Bidens besøg var ikke annonceret, før han mødtes med Zelenskyj.

Kishida har gentagne gange sagt, at et besøg var "under overvejelse". Regeringskilder har oplyst til lokale medier, at der var bekymring om sikkerhed og logistik.

Japan lovede i slutningen af februar at "lede verden" i kampen mod Rusland, har det amerikanske medie CNN tidligere beskrevet. Dengang offentliggjorde Japan en hjælpepakke på 5,5 milliarder dollar til Ukraine. Det svarer til omkring 38 milliarder kroner.

Dermed firdoblede Japan allerede annoncerede beløb.

- Japan er i en position til at lede verdens indsats for at støtte Ukraine i dets kamp mod den russiske aggression og til at opretholde en fri og åben international orden baseret på retssikkerhed, sagde Kishida dengang.

