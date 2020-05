Japan har registreret et fald i bruttonationalproduktet for andet kvartal i træk.

Japans økonomi er gået ind i en recession.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) skrumpede med 0,9 procent i første kvartal, januar til marts, viser tal fra Japans regering natten til mandag dansk tid.

Det er andet kvartal i træk, at landets økonomi skrumper, og landet er dermed teknisk set gået ind i en recession.

Det er første gang, at landet går ind i en recession siden det andet halvår af 2015.

Bnp-faldet skyldes i høj grad et fald i det private forbrug, der står for over halvdelen af Japans samlede økonomi. Det private forbrug faldt med 0,7 procent, mens investeringer faldt med 0,5 procent.

Derudover faldt landets eksport med seks procent, viser tal fra myndighederne.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/Reuters