Japans parlament vælger Suga som ny premierminister

Den 71-årige Suga, tidligere talsmand for regeringen i Japan, er valgt med et flertal som premierminister.

Parlamentet i Tokyo har onsdag valgt Yoshihide Suga som ny premierminister efter Shinzo Abe.

Dermed bliver Suga den første nye leder i Japan i knap otte år.

Yoshihide Suga, der var kabinetschef og talsmand for regeringen i Japan, er blevet stemt ind af parlamentets underhus, hvor hans regerende parti, Det Liberale Demokratiske Parti (LDP), har flertal sammen partiet Komeito.

Suga blev mandag valgt som partileder for LDB. Det var dermed ventet, at han ville blive valgt til posten som premierminister.

Han står over for en række udfordringer som ny premierminister, herunder genoplivningen af en økonomi, der er blevet hårdt ramt under coronakrisen.

/ritzau/Reuters