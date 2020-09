Japans regeringsparti har valgt 71-årig Suga som ny leder

Den 71-årige Suga, kabinetschef og talsmand for regeringen i Japan, er valgt med et klart flertal.

Japans Liberale Demokratiske Parti (LDP) har valgt Yoshihide Suga som ny leder og dermed reelt som ny premierminister efter Shinzo Abe.

Den 71-årige Suga, kabinetschef og talsmand for regeringen i Japan, blev valgt med et klart flertal, da han fik 377 af de 534 gyldige stemmer ved afstemningen blandt partiets parlamentarikere og regionale repræsentanter.

Hans rivaler, tidligere forsvarsminister Shigeru Ishiba og LDP's strategiske chef, Fumio Kishida, lå langt efter ham.

Suga, som reelt har været Abes højrehånd, ventes onsdag at blive valgt som ny premierminister ved en afstemning i parlamentet.

Shinzo Abe går af som premierminister og leder af regeringspartiet på grund af sygdom.

– Jeg vil videreføre premierminister Abes politiske prioriteringer og bringe dem videre, lovede Suga, da han erklærede sig som kandidat til at overtage partilederposten.

Eftersom det liberaldemokratiske parti og koalitionspartnerne i Komeito har flertallet i nationalforsamlingen, er den nye partileder nærmest garanteret at blive valgt som ny regeringschef.

Suga var et forholdsvis tilbageholdende medlem af Repræsentanternes Hus, indtil Abe udpegede ham som regeringens ledende talsmand i december 2012.

Kun vicepremierminister Taro Aso og Suga har bevaret deres respektive poster igennem hele Abes regeringsperiode.

I april 2019 forud for indsættelsen af Japans nye kejser, Naruhito, blev Suga landets mest kendte politiker efter Abe, da han fik en hovedrolle i de ceremonier, som markerede overgangen til en ny æra.

Suga har også været minister med ansvar for den amerikanske militære tilstedeværelse på Okinawa og for sagerne om bortførte japanske statsborgere i Nordkorea.

Politiske iagttagere siger, at Suga næppe vil foretage noget større kursskifte-. Men Japan står over for flere store og komplicerede udfordringer. Landet var allerede i recession inden coronaviruspandemien.

Suga siger, at hans prioritet er at kickstarte økonomien og få stoppet udbredelsen af coronavirusset.

Japan skal ifølge planen være vært for det udskudte OL i juli 2021.

