Japansk læge er blandt dræbte i angreb mod bil i Afghanistan

Seks personer har mistet livet i et angreb mod en bil fra en ngo i det østlige Afghanistan, skriver Reuters.

En japansk læge, der står i spidsen for en ngo, og fem andre personer er onsdag blevet dræbt i et angreb på et køretøj i det østlige Afghanistan.

Det oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Væbnede gerningsmænd angreb køretøjet i Jalalabad, der er hovedstad i den østlige afghanske provins Nangarhar.

Gerningsmændene flygtede fra stedet, og ingen har taget skylden for angrebet. Det siger Sohrab Qaderi fra provinsrådet i Nangarhar.

Den dræbte japanske læge hedder Tetsu Nakamura.

Han var leder for Peace Japan Medical Services og involveret i projekter om vanding og landbrug i Afghanistan.

/ritzau/