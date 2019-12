Japansk politiker er anholdt for mulig kasinobestikkelse

Tsukasa Akimoto er anholdt med mistanke for at have modtaget penge for at godkende kasinobud.

Tsukasa Akimoto, der er medlem af det liberale demokratiske parti i Japan, er onsdag blevet anholdt af de japanske myndigheder.

Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet er Tsukasa Akimoto mistænkt for at have modtaget bestikkelse fra et selskab, som har været interesseret i at etablere et kasino i Japan.

48-årige Tsukasa Akimoto var en af de højest placerede ministre i den japanske regering frem til oktober sidste år, hvor han blandt andet havde haft ansvar for regeringens politik i forhold til at introducere nye kasinoer.

Det er igennem dette arbejde, at han mistænkes for at have modtaget tre millioner japanske yen - eller knap 200.000 kroner - i kontanter fra tre personer, velvidende at de tre personer ønskede at få hjælp med deres kasinobud. Det fortæller anklagere på vegne af de japanske myndigheder.

/ritzau/