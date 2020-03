Japanske aktier fortsætter frit fald ved åbning

Kommentar fra USA's præsident, Donald Trump, om OL i Tokyo bidrager til stort fald i Nikkei-indekset.

Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks faldt ved åbningen i Tokyo fredag med over syv procent.

Imens stiger frygten for en international recession, efter at USA har sat en midlertidig stopper for rejser fra Europa til USA.

- Japanske aktier dykker voldsomt i forlængelse af faldene på de globale børser, siger chefstrateg Yoshihiro Ito fra finansfirmaet Okasan Online Securities.

Dykket har i den tidlige handel sendt Nikkei ned på 17.237,48 point. Ifølge chefstrategen kan Nikkei 225 potentielt dale til under 17.000 point fredag.

USA's præsident Donald Trumps kommentarer, om at arrangørerne burde overveje at udskyde OL i Tokyo et år, har også haft indflydelse på markedet, lyder det fra analytikere.

Nikkei faldt med 4,4 procent torsdag.

Også i resten af verdenen har markederne reageret negativt på virusset, og torsdag blev en dag til historiebøgerne på børsen i New York.

Dow Jones-indekset faldt med ti procent, hvilket målt i procent er det største fald siden børskrakket i oktober 1987 - også kaldet "sorte mandag".

/ritzau/AFP