Japanske hvalfangere har dræbt 122 drægtige vågehvaler

Japanske hvalfangere har fanget og dræbt 122 drægtige vågehvaler som led i landets arktiske "feltforskning" denne sommer.

Hvalfangerholdet forlod Japan i november 2017 med retning mod Sydhavet og vendte hjem i marts 2018, rapporterer mediet BBC.

En rapport, der er sendt til Den Internationale Hvalfangstkommission, IWC, viser, at hvalfangerne i alt fangede 333 vågehvaler.

Heraf var 152 hanner og 181 var hunner. Japan har underskrevet et moratorie, som medlemmerne af IWC har indgået, om kommerciel fangst af hvaler. Aftalen gør det muligt at fange hvaler til videnskabelige formål.

Japan siger ifølge BBC, at landets hvalprogram har videnskabelige, forskningsmæssige formål, selv om FN i 2014 nedlagde forbud mod "dræbende forskning."

Fra japansk side hedder det, at det er en videnskabelig nødvendighed at forstå økosystemet i Antarktis gennem indsamlinger og analyser af dyr.

Japan har nedsat den årlige fangst med to tredjedele i dets nye forskningsplan, og landet har holdt sig til at fange 330 hvaler årligt.

De seneste data viser, at 122 af de fangede og dræbte vågehvaler var drægtige, mens 61 af hannerne og 53 af hunnerne end ikke var voksne.

Hvalkødet sælges senere til forbrugerne for at blive spist.

Japan har i årevis fastholdt, at langt de fleste hvalarter ikke er truet, og at konsumeringen af hvalkød er en del af landets kultur et par hundrede år tilbage.

