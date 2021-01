Japanske politikere undskylder besøg på natklubber

Politikere besøgte "værtinde-natklubber" i Tokyo på et tidspunkt, hvor alle blev rådet til at blive hjemme.

Japans premierminister, Yoshihide Suga, fremsatte onsdag en undskyldning for, at to af hans partifæller har været på bar. Det gælder to parlamentsmedlemmer fra det store regeringsparti Det Liberale Demokratiske Parti (LDP).

De har besøgt barer i Tokyos natteliv på et tidspunkt, hvor alle er blevet bedt om at blive i deres hjem på grund af pandemien.

- Jeg undskylder oprigtigt for deres handling. Vi har bedt offentligheden om ikke at gå ud, siger Suga med henvisning til sine partifæller.

Parlamentarikeren Jun Matsumoto besøgte ifølge avisen Shincho to af Tokyos "værtinde-natklubber", hvor der primært er kvindeligt personale, som er særligt imødekommende over for mænd.

Parlamentarikeren Kiyohiko Toyama besøgte også en eksklusiv bar af samme type i Tokyos forlystelsesdistrikt i Ginza fredag, skriver ugeavisen Bunshun.

Både Matsumoto og Toyama har undskyldt for deres adfærd.

En markant stigning i antallet af smittetilfælde i Japan fik Sugas regering til at indføre særlige restriktioner i Tokyo og omliggende distrikter tidligere i denne måned.

Suga undskyldte på egne vegne i december for at have deltaget i to omstridte arrangementer - blandt andet en middag på en dyr restaurant sammen med syv andre personer.

Suga overtog premierministerposten i september efter forgængeren Shinzo Abes pludselige tilbagetræden på grund af sygdom. Siden er regeringens popularitet faldet som følge af en ineffektiv indsats mod en tredje bølge af coronavirus.

En nylig meningsmåling i Kyodo News viste, at opbakningen til Sugas regering er på 41,3 procent, hvilket er 9,0 procentpoint lavere end en måling i december.

