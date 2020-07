Jeffrey Epsteins ekskæreste og mangeårige partner er anholdt

Ghislaine Maxwell er torsdag anholdt. Hun skal angiveligt have hjulpet Epstein til at begå overgreb.

Den britiske jetsetter Ghislaine Maxwell, som er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde Jeffrey Epstein, er torsdag blevet anholdt.

Det bekræfter en talskvinde for USA's efterretningstjeneste, FBI, ifølge Reuters.

Den afdøde milliardær Jeffrey Epstein var anklaget for sexforbrydelser mod mindreårige.

Maxwell har holdt lav profil, siden Epstein døde i august.

Ghislaine Maxwell er blevet beskyldt for at have lokket kvinder ind i Epsteins omgangskreds, hvor de angiveligt er blevet udsat for seksuelle overgreb af ham og hans magtfulde venner.

Hun har tidligere afvist at have noget at gøre med Epsteins påståede forbrydelser.

Epsteins sag drejer sig om menneskehandel og seksuelt misbrug af mindreårige.

Epstein tilstod i 2008 at have betalt en mindreårig pige for seksuelle tjenester. Han blev dømt til 13 måneders fængsel ved en omstridt retssag, hvor mange mente, at han slap med en alt for mild dom.

Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i august. Det skete, mens han afventede en ny omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige. Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

/ritzau/Reuters