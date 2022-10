Jens-Arne Høilund skal sikre Norges grænse mod Rusland

Det stigende antal unge mænd, der vil krydse Ruslands grænser for at undgå at blive sendt til krigen i Ukraine, mærkes også i Nordnorge. Grænsekommissær Jens-Arne Høilund oplever dog stadig samarbejdet over grænsen som godt