Jens Stoltenberg bliver ny norsk centralbankchef

Det norske nyhedsbureau NTB skriver, at tidligere statsminister i Norge og nuværende NATO-chef Jens Stoltenberg er udnævnt til ny centralbankdirektør i Norge.

Centralbanken, der hedder Norges Bank, er den uafhængige finansielle institution i Norge, der via pengepolitik skal sikre finansiel stabilitet og prisstabilitet i Norge.

- På vegne af Norges Bank vil jeg lykønske Jens Stoltenberg med udnævnelsen som ny centralbankchef.

- Jeg kender Stoltenberg som en engageret og dygtig økonom. Jeg er tryg ved, at han med sin store erfaring vil udfylde rollen på en god måde, skriver afgående centralbankchef Øystein Olsen på bankens hjemmesiden.

Jens Stoltenberg var statsminister i Norge under tragedien på Utøya i 2011, hvilket gav ham global opmærksomhed for hans håndtering af situationen og opfordringer til forsoning i stedet for had.

Efter at have tabt et valg i 2013 blev Jens Stoltenberg generalsekretær i Nato i 2014. En post han efter planen skal bestride frem til oktober i år. Indtil han tiltræder, overtager vicecentralbankchef Ida Wolden Bache rollen.

Der har været virak om den mulige udnævnelse af Jens Stoltenberg, da Norges statsminister, Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, har erklæret sig inhabil i udnævnelsen på grund af sit lange venskab med ham.

Men Jonas Gahr Støre havde ikke oplyst om, at han faktisk havde haft kontakt til Stoltenberg, der i oktober kontaktede ham og sagde, at han var interesseret i jobbet.

Det har fået flere partier i Norge til at sige, at de vil have undersøgt udnævnelsen parlamentarisk lige meget hvem, der endte med at få jobbet.

Jens Stoltenberg er tidligere formand for Arbeiderpartiet. Og derfor har der været rejst tvivl om, hvorvidt han kan bestride rollen som helt apolitisk og adskilt fra den norske regering.

- Stoltenberg bør ikke få dette job. En tidligere statsminister i den position vil kunne så tvivl om centralbankens rolle. Og det er uheldigt at vigtige stillinger i samfundet går til den samme kreds af samfundsspidser, har det venstreorienterede parti SV's finansordfører, Kari Elisabeth Kaski, tidligere sagt.

/ritzau/