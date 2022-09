Jeppe Kofod om Putin-tale: En skamplet på Ruslands historie

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder den russiske præsidents Vladimir Putins tale for en skamplet på Ruslands historie.

- Jeg synes, at det, der blev sagt i talen, er en skamplet på Ruslands historie.

- Det, som vi er vidne til, er jo et frontalangreb fra Ruslands side på alt det, som gør, at vi kan leve i en fredelig og sikker verden, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at Vladimir Putin fredag har holdt en tale, hvor han har gjort det klart, at fire ukrainske regioner bliver indlemmet i Rusland.

I talen nævner præsidenten blandt andet, at Rusland vil forsvare sit land med "alle hjælpemidler", og at de fire ukrainske områder betragtes som en del af Rusland.

Jeppe Kofod fortæller, at Danmark ikke på egen hånd vil reagere på de folkeafstemninger i Ukraine, som flere vestlige lande betegner som ulovlige.

- Vi har klart og sammen med vores partnere i ikke mindst EU og Nato taget afstand fra de her ulovlige folkeafstemninger, siger han.

- Vi vil også sammen med andre lande støtte, at FN's Sikkerhedsråd vedtager en resolution, der fordømmer handlingen fra Ruslands side, siger Jeppe Kofod.

Han fortæller også, at man i EU har besluttet at vedtage en ottende sanktionspakke over for Rusland. Den vil komme i løbet af oktober.

- Her er vores linje, at vi skal have de hårdeste sanktioner, vi kan blive enige om - også i reaktion på det her, siger Jeppe Kofod.

De fire regioner, som Rusland har annekteret, er Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Indbyggerne fik her med få dages varsel besked om, at de skulle til folkeafstemning om indlemmelse i Rusland.

USA, EU og en række andre internationale aktører anser folkeafstemningerne for at være i strid med folkeretten.

Der er blandt andet kommet meldinger om, at borgere i regionerne er blevet opsøgt på deres bopæl af bevæbnede folk i uniformer for at få dem til at stemme.

- Det, som man gør, er at annektere et andet lands territorium ved brug af vold, trusler og magt, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/