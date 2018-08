Jeremy Corbyn anklages for at hylde OL-terrorister

Den israelske premierminister fordømmer den britiske oppositionsleder for at have lagt en mindekrans for medlemmer af den palæstinensiske terrorgruppe Sorte September. Corbyn afviser påstandene

Striden om antisemitime i det britiske oppositionsparti Labour har fået en usædvanlig international dimension, efter den israelske premierminister, Benjamin Netan- yahu, er gået ind i sagen med en fordømmelse af partileder Jeremy Corbyn.

Den højprofilerede indblanding kommer, efter at det er kommet frem, at Jeremy Corbyn i 2014 deltog i en mindehøjtid i den tunesiske hovedstad, Tunis. Her lagde Jeremy Corbyn, der dengang var menigt parlamentsmedlem for Labour, en krans for ofrene for et israelsk luftangreb i 1985 i det daværende hovedkvarter for PLO, den palæstinensiske befrielses-organisation.

Den britiske avis Daily Mail har bragt billeder, som angiveligt viser, at han også var til stede, da der blev lagt en krans for medlemmer af terrororganisationen Sorte September, der blev dræbt af den israelske efterretningstjeneste Mossad i Paris i 1992. Det var også otte medlemmer af Sorte September, der dræbte 11 israelske sportsfolk under OL i München i 1992.

Det var de oplysninger, der fik den israelske premierminister til at fare i tastaturet.

”Det, at Jeremy Corbyn lagde en mindekrans på gravene for de terrorister, som begik massakren i München, og hans sammenligning af Israel med nazisterne, fortjener en utvetydig fordømmelse af alle – venstreorienterede, højreorienterede og alle derimellem,” skriver Ben- jamin Netanyahu på Twitter.

Netanyahus udfald fik omgående Jeremy Corbyn til at svare på de sociale medier, at den israelske leders påstande om hans ”ord og handlinger var falske”. Derefter gik Jeremy Corbyn til modangreb på Benjamin Netanyahu.

”Hvad, der fortjener en utvetydig fordømmelse, er drabet på over 160 palæstinensiske demonstranter i Gaza, herunder børn, begået af israelske styrker siden marts. Landets nye love, støttet af hr. Netanyahus regering, diskriminerer Israels palæstinensiske minoriteter. Jeg støtter de titusinder af arabiske og jødiske borgere i Israel, som demonstrerede for lige rettigheder i Tel Aviv i weekenden,” lyder svaret fra Jeremy Corbyn.

Politiske iagttagere kalder det usædvanligt, at et andet lands premierminister blander sig så åbent og direkte i en overvejende intern partistrid og tilmed i fuld offentlighed på sociale medier. Men sagen presser Jeremy Corbyn hjemme i Storbritannien, og han har været nødt til at præcisere, hvad der skete i Tunis i 2014, ikke mindst omkring mindekransen for medlemmer af Sorte September.

”Jeg var tilstede, da kransen blev lagt, men jeg mener ikke, at jeg rent faktisk var involveret i det,” siger han ifølge avisen The Guardian.

Jeremy Corbyn tilføjer videre, at hans mål er at standse alle terrorhandlinger.

”Du kan ikke opnå fred gennem en ond spiral af vold. Du kan kun opnå fred gennem dialog,” siger han til The Guardian.