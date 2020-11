Jeremy Corbyn får sit medlemskab af Labour igen

Den tidligere leder af det britiske arbejderparti genoptages som partimedlem, efter at han blev suspenderet.

Jeremy Corbyn - den tidligere leder af det britiske arbejderparti, Labour - siger tirsdag, at han vil blive genoptaget som partimedlem, efter at han blev suspenderet for at have nedtonet en rapport om antisemitisme i partiets rækker. Det skriver Reuters.

Den 71-årige Corbyn byder beslutningen om at genoptage ham velkommen.

Han har sagt, at medierne og hans politiske modstandere har overdrevet beskyldningerne om antisemitisme. Hans forsøg på at gribe ind over for problemer om antisemitisme i partiet blev blokeret af internt bureaukrati, anfører han.

- Vor bevægelse må nu finde sammen og bekæmpe den siddende konservative regering, som er dybt skadelig, skriver Corbyn på Twitter.

Den nuværende leder af arbejderpartiet, Keir Starmer, har sagt, at han i sagen om antisemitisme fuldt ud accepterer rapporten. Han tilføjer, at han vil følge rapportens anbefalinger.

Rapporten er udarbejdet af en kommission for lighed og menneskerettigheder.

Starmer forsøger at bryde klart med den linje, som den stærkt venstreorienterede Corbyn stod for.

Corbyn blev gjort til leder i 2015, efter at han i en årrække havde været en markant deltager i aktivisme - blandt andet i propalæstinensiske sager.

Som partileder blev Corbyn løbende konfronteret med beskyldninger om antisemitisme.

Partiet var præget af splittelse og fløjkrige under hans ledelse. Kritikere siger, at hans politik i spørgsmålet om brexit var præget af modsigelser.

Corbyn valgte at trække sig, efter at Labour led et stort valgnederlag i december. Partiet har tabt fire parlamentsvalg i træk siden 2010.

Det jødiske samfunds organisation i London kalder det et tilbageskridt for partiet, at det har besluttet at genoptage Corbyn.

- Det bjerg, som Labour må bestige for at genvinde vores tillid, er i dag blevet højere, siger organisationen.

Labours beslutning om en suspendering betød, at Corbyn ikke kunne deltage i parlamentsmøder som repræsentant for partiet.

/ritzau/Reuters