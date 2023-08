Jihadister detonerer tunneller under syriske soldater

Mindst 11 syriske soldater er lørdag blevet dræbt af jihadister i den nordvestlige del af Syrien.

Det er sket under et voldsomt angreb, hvor jihadisterne har detoneret sprængstof, de havde placeret i tunneller, som de havde gravet under soldaternes stillinger.

Umiddelbart efter sprængningerne blev soldaterne angrebet af jihadister, der dukkede frem fra andre tunneller.

Oplysningerne kommer fra Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der via et netværk af kilder følger udviklingen i konflikten i Syrien.

Under angrebet, som skete i den sydlige del af Idlib-provinsen, blev 20 soldater såret.

Der er ikke oplysninger om omfanget af tab i jihadisternes rækker. Men observatoriet siger, at to jihadister "tog deres egne liv" under angrebet.

Det ventes, at tabstallet vil stige, da der stadig er kampe i gang, lyder det lørdag aften.

Samtidig med kampene bombarderede Syriens hær og syrernes nærmeste allierede, Rusland, bjergområdet Jabal al-Zawiya, der også ligger i Idlib, siger observatoriet.

Borgerkrigen i Syrien brød ud i 2011 i forbindelse med de oprør, der ramte en række arabiske lande.

I Syrien gik demonstranter på gaderne og krævede mere frihed og medbestemmelse, men det var ikke noget, som præsident Bashar al-Assad og hans regime var klar til at give.

Det er Assad-regimet stadig ikke.

Konflikten eskalerede til et oprør, hvor mange forskellige grupper og interesser udkæmpede eller stadig udkæmper deres indbyrdes stridigheder.

Det gælder blandt andet militante islamister som Islamisk Stat, kurdere, tyrkere, iranere og Assads regime.

I 2015 meldte Rusland sig på banen som støtte for Assad og gennemførte luftangreb for at hjælpe den trængte regeringshær.

Det vurderes, at omkring en halv million mennesker er blevet dræbt under krigen. Halvdelen af de 21 millioner, der boede i Syrien, inden krigen brød ud, er flygtet fra deres hjem.

/ritzau/AFP