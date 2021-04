Jihadister hævder at have skudt kampfly ned i Nigeria

Den militante bevægelse Boko Haram påstår i video at have skudt militærfly ned i uroplaget del af Nigeria.

Den militante islamistiske gruppe Boko Haram hævder at have skudt et fly fra Nigerias luftvåben ned.

Påstanden fra Boko Haram fremsættes i en video, som Reuters har set. Nyhedsbureauet kan ikke bekræfte videoens autenticitet.

Regeringen i det vestafrikanske land har ikke kommenteret jihadisternes påstand, men den har tidligere meddelt, at et militærfly med to piloter om bord gik tabt på en mission onsdag.

Flyet af typen Alpha gav støtte til landstyrker, der kæmper mod krigere fra Boko Haram-bevægelsen i den nordøstlige del af Nigeria, da luftvåbnet mistede kontakten til det. Piloternes skæbne er endnu uvis.

På videoen fra Boko Haram ses et militærfly eksplodere i luften. Efterfølgende ses forkullede dele af et fly, hvor det nigerianske luftvåbens inskription kan anes, ligge på jorden.

En maskeret jihadist står på toppen af vraget og identificerer det som "kampfly 475 fra Nigerias luftvåben". Derefter ses ifølge Reuters et lemlæstet lig i militæruniform.

- Som du kan se, er dette piloten på dit fly, som du sendte for at skade Guds tjener. Dette er, hvad Gud gjorde mod ham, siger jihadisten.

/ritzau/