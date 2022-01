Jihadister ødelægger børnenes skoler i Burkina Faso

Over en halv million børn i Burkina Faso får ingen skolegang på grund af jihadisters krigsførelse, som har dræbt flere tusinde og drevet mange på flugt i det vestafrikanske land.

En talsmand for landets regering siger onsdag, at væbnede islamister har fremtvunget lukninger af 3280 skoler - omtrent hver syvende af alle landets skoler.

Lukningerne ødelægger hverdagen for 511.221 elever og 14.901 lærere, siger regeringstalsmanden Alkassoum Maiga.

Burkina Faso ligger sammen med Mali og Niger i den centrale del af Sahel-regionen, hvor svage regeringer kæmper mod voldelige angreb, bortførelser og usikkerhed i regionen.

Sahel er et smalt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst, mellem Sahara i nord og de fugtigere savanneområder i Sudan mod syd.

Den nationale nødhjælpsorganisation Conasure siger, at 1,5 millioner mennesker - hvoraf næsten to tredjedele er børn - er blevet internt fordrevet siden 30. november.

Jihadister har gennem seks år ført en blodig krig i den tidligere så fredelige nation, hvor der er omkring 21 millioner indbyggere.

Ved et angreb den 23. december blev 41 dræbt. Blandt de dræbte er frivillige fra nye selvforsvarsgrupper. De er oprettet for at hjælpe hæren i kampen mod jihadisterne.

Burkina Fasos præsident, Roch Marc Christian Kabore, erklærede to dages landesorg efter angrebet. I november blev mindst 20 mennesker dræbt ved et andet angreb. Det menes også udført af jihadister.

/ritzau/AFP