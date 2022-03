J.K. Rowling er ude med riven efter Labour i kønsdebat

Harry Potter-forfatter kritiserer Labours leder for at falde kvinder i ryggen i debat om transkønnede.

J.K. Rowling blander sig igen i debatten om, hvem der kan defineres som kvinde eller mand.

Hun har ellers været der før, og da fik hun flere skuespillere fra Harry Potter-serien på nakken.

J.K. Rowling er forfatter til de populære bøger om troldmanden Harry Potter. Alt var så vidt vides fryd og gammen mellem forfatter og filmens populære skuespillere indtil 2020.

Men så kommenterede hun en overskrift, der talte om "personer, der menstruerer".

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun skrev på Twitter, at "jeg er sikker på, at der må være et navn for sådanne mennesker".

Hun mente, at det ord måtte være "kvinder", men så trådte hun lige ind i hele LGBT-debatten om køn, og hvem der kan defineres som mænd og kvinder.

Her stod flere af de unge Potter-skuespillere af.

Nu blander hun sig igen.

Sir Keir Starmer, leder af det britiske oppositionsparti Labour, siger lørdag til avisen the Times, der har bedt ham om at definere, hvad en kvinde er:

- En kvinde er en kvindelig voksen, og dertil er transkvinder kvinder. Det er ikke kun min holdning, det er også loven.

Hans udtalelse kommer i forbindelse med en britisk debat om at reformere loven om køn.

Starmer mener, at transkønnede kvinder allerede nu kan regnes for kvinder i henhold til loven.

Efter at J.K. Rowling havde læst The Times, skrev hun på Twitter, at sir Keir "offentligt misforstår lighed i loven".

Hun mener, at modstanden mod Labours holdning i spørgsmålet vil vokse.

- Kvinder organiserer sig på tværs af partier, og deres beslutsomhed og vrede vokser, skriver hun ifølge The Independent.

Starmers seneste kommentar er ifølge Rowling "endnu en antydning af, at man ikke længere kan regne med, at Labour forsvarer kvinders rettigheder".

Flere parlamentsmedlemmer for Labour ser også ud til at have besvær med partiets holdning i kønsspørgsmålet.

En af dem er Rosie Duffield, der tidligere i år luftede muligheden for at forlade partiet. Hun mener, at Labours holdning ikke beskytter kvinder mod chikane.

Duffield er som Rowling kommet i modvind i sagen, skriver The Independent.

Det er sket, efter at hun har udtrykt sin modstand mod "biologiske mænd med mandekroppe", der får lov til at bestemme, at nu er kvinder, hvorefter de får adgang til områder, som kun er beregnet for kvinder.

/ritzau/