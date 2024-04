J.K. Rowling og Sunak kritiserer skotsk lov mod had

Ny lovgivning i Skotland, der skal straffe had mod flere grupper - heriblandt transkønnede - får kritik fra forfatter J.K. Rowling og den britiske premierminister, konservative Rishi Sunak.

Den nye skotske lov, The Hate Crime and Public Order (Scotland) Act, blev vedtaget i 2021 og træder nu i kraft.

Den gør det kriminelt at "anspore til had", der knytter sig til alder, handikap, religion, seksuel orientering, transkønnet identitet eller interkønnede, skriver BBC.

Forfatteren bag "Harry Potter"-serien, J.K. Rowling - der i senere år hyppigt har skabt debat med udtalelser om transkønnede - kritiserer loven for at gå ud over ytringsfriheden.

I flere opslag på det sociale medie X beskriver hun en række transkønnede som mænd, blandt andet flere dømte personer og aktivister.

- Jeg er aktuelt ude af landet, men hvis det, jeg skriver, kvalificerer sig til en straf på grund af loven, ser jeg frem til at blive anholdt, når jeg vender hjem til fødestedet for skotsk oplysning, skriver Rowling.

Hun hævder, at loven kan "misbruges af aktivister til at lukke munden på de af os, der råber op om farerne ved at fjerne kvinders og pigers steder for kun ét køn".

Tidligere har Rowling opponeret mod at bruge udtrykket "folk, der har menstruation" i stedet for at skrive kvinder.

Blandt andre Harry Potter-skuespilleren Daniel Radcliffe har tidligere taget afstand til Rowlings udtalelser.

Rowling kritiserer nu, at den nye lov, som har en straframme på op til syv år, ikke specifikt beskytter kvinder som gruppe. Den skotske regering ventes senere at komme med en lov mod kvindehad.

"Harry Potter"-forfatteren har fået opbakning fra premierminister Rishi Sunak, som i en udtalelse siger, at ingen skal straffes for at "fremføre simple fakta om biologi".

Skotlands førsteminister, Humza Yousaf, har sagt, at han er "meget stolt" af loven, og at den vil beskytte mod en "voksende flod" af had. Det skriver AFP.

Skotsk politi trænes i at håndhæve loven.

