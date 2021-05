Jøder og arabere støder sammen flere steder i Israel

Ortodokse jøder angriber arabiske butikker, og jødisk beboer er såret af demonstranter.

Flere steder i Israel meldes der om voldelige sammenstød mellem jødiske og arabiske israelere onsdag aften.

I byen Akko i det nordlige Israel blev en jødisk indbygger alvorligt såret af arabiske demonstranter, rapporterer israelsk tv.

I Bat Jam, der er en forstad til Tel Aviv, har konservative jøder angrebet arabiske butikker, og en arabisk beboer blev angrebet med køller. Det meddeler israelske medier.

I Lod, hvor der tirsdag var dødelige uroligheder, er der optøjer på trods af et udgangsforbud. Blandt andet blev der stukket ild til en politibil.

I byen Haifa kastede jødiske demonstranter sten mod en arabisk bilist, der så kørte ind i en af demonstranterne og kvæstede vedkommende. Det skriver Times of Israel.

I Tiberias blev en arabisk bilist såret, da vedkommende blev angrebet med sten af jødiske demonstranter.

De mange angreb og sammenstød i gaderne får onsdag aften en af Israels to førende rabbinere til at bede alle dæmpe gemytterne.

- Vi må ikke lade os trække ind i provokationer og gøre skade på mennesker eller ejendom, siger chefrabbiner Yitzhak Yosef.

- Israels tora giver ikke lov til at tage loven i egen hånd og begå vold, siger han med henvisning til jødernes hellige skrifter.

Ifølge israelsk tv har premierminister Benjamin Netanyahu ønsket at indsætte soldater i byerne for at genoprette ro og orden. Men det har forsvarsminister Benny Gantz modsat sig.

/ritzau/dpa