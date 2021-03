Joe Biden antyder flere sanktioner efter blodig dag i Myanmar

Den amerikanske præsident er rystet over lørdagens blodsudgydelser i Myanmar, hvor over 100 civile blev dræbt.

USA's præsident, Joe Biden, er oprørt over den vold, som Myanmars sikkerhedsstyrker anvender over for landets egen befolkning i kølvandet på militærets magtovertagelse 1. februar, som har udløst store protester.

- Det er grusomt, siger Biden søndag.

- Det er fuldstændig oprørende. Baseret på meldinger, jeg har fået, er et stort antal mennesker blevet dræbt, siger Biden med reference til lørdagens blodsudgydelser i Myanmar, hvor over 100 personer blev dræbt. Heraf mindst syv børn.

USA har indført sanktioner mod ledende militærfolk i Myanmar samt blandt andet to konglomerater, som er under militærets kontrol. Men mere kan være på vej ifølge Biden.

- Vi arbejder på det, svarer han på et spørgsmål fra en journalist om, hvorvidt der er yderligere sanktioner i støbeskeen.

Lørdagens drab var det hidtil største antal på en enkelt dag under urolighederne.

De faldt sammen med den årlige fejring i Myanmar af landets væbnede styrker.

EU beskriver voldsanvendelsen mod civile som "uacceptabelt".

- I stedet for at fejre gjorde Myanmars militær dagen i går (lørdag, red.) til en rædslens og skammens dag, hedder det i en udtalelse fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Over hele Myanmar blev der søndag holdt begravelser. Ifølge et lokalt nyhedsbureau - Myanmar Now - åbnede soldater ild mod de sørgende under en begravelse for den 20-årige Thae Maung Maung i byen Bago.

Han skal have været medlem af en studenterforening, som i årevis har støttet Myanmars demokratibevægelse.

Ifølge Myanmar Now blev flere personer i begravelsesfølget tilbageholdt, men mediet nævner ikke noget om sårede eller dræbte.

- Mens vi er i gang med at synge revolutionssangen for ham, kommer sikkerhedsstyrker og skyder mod os, siger en kvinde ved navn Aye, som deltog i højtideligheden, til nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/