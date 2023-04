Joe Biden bekræfter: Stiller op til næste præsidentvalg

Præsident Joe Biden stiller op som Demokraternes præsidentkandidat ved det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Det annoncerer han i en kampagnevideo ifølge Reuters.

Biden har tidligere i april fortalt, at det er hans plan at stille op ved det kommende valg.

Men det er først nu, at han formelt har bekræftet sit kandidatur.

Kampagnevideoen er offentliggjort på præsidentens Twitter-profil.

- Hver generation oplever et tidspunkt, hvor den er nødt til at forsvare demokratiet. Forsvare sine grundlæggende frihedsrettigheder. Jeg tror på, at dette er vores (tidspunkt, red.).

- Derfor vil jeg genvælges som præsident for De Forenede Stater, skriver Joe Biden i en tekst, der ledsager videoen.

Joe Biden vandt over den siddende præsident, Donald Trump, ved præsidentvalget i 2020.

Den nuværende embedsperiode er Bidens første som USA's præsident. Amerikanske præsidenter må højst sidde i to perioder.

Joe Biden er med sine 80 år den ældste præsident, der har ledet USA. Hvis de amerikanske vælgere sikrer ham fire år mere i Det Hvide Hus, vil han være 82 år, når den næste embedsperiode begynder, og 86 år når den slutter.

/ritzau/