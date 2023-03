Joe Biden beordrer strengere baggrundstjek ved våbenkøb

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har tirsdag udstedt et dekret, der har til formål at udvide baggrundstjek af folk, der køber våben.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Biden opfordrer samtidig den amerikanske Kongres til at handle for at få nedbragt antallet af dødelige skyderier i USA.

Desuden beder præsidenten det amerikanske handelstilsyn, Federal Trade Commission (FTC), om at udgive en offentligt tilgængelig rapport, der analyserer våbenproducenters salg af våben til mindreårige.

Et dekret er en officiel erklæring fra præsidenten.

Det kan beskrives som instrukser fra præsidenten til landets regering om, hvordan den skal arbejde inden for de rammer, der allerede er sat af Kongressen og er inden for den amerikanske forfatning.

Joe Biden planlægger tirsdag at diskutere våbenlovgivning med folk i Monterey Park i den californiske delstat Californien. Byen blev 21. januar ramt af et masseskyderi, hvor 11 personer døde, og ni blev såret.

Både ovenstående skyderi og mange andre masseskyderier har med jævne mellemrum ført til en debat om USA's liberale våbenlov.

Det går dog altid trægt med at indføre ændringer, da mange amerikanere mener, at det er en helt basal ret, at man skal kunne bære våben.

Også den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) spiller en stor rolle i forhold til ikke at få indført lempelser.

USA blev sidste år ramt af i alt 647 masseskyderier ifølge hjemmesiden Gun Violence Archive, der monitorerer skyderier i landet. Siden definerer masseskyderier som skyderier, hvor fire eller flere bliver skudt eller dræbt.

I år har hjemmesiden indtil videre registreret 110 masseskyderier i USA.

