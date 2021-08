Joe Biden bliver beskyldt for at svigte afghanere

Mens Joe Biden mandag i en tale forsvarede sin beslutning om indstille USA's militære indsats i Afghanistan, bliver præsidenten af både demokrater og republikanere beskyldt for at svigte de afghanere, der har assisteret det amerikanske militær, ved ikke at få dem evakueret, inden Taliban-bevægelsen søndag gik ind i hovedstaden Kabul.

Det skriver NBC News.

- Det her en krise af uhørte dimensioner og en efterretningsfiasko, siger demokraten Jackie Speier, der sidder i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre.

Ryan Crocker, der var USA's ambassadør i Afghanistan under tidligere præsident Barack Obama, beskylder Bidens administration for "total mangel på koordineret planlægning efter tilbagetrækningen" af soldater. Han tilføjer, at de aktuelle problemer er "et selvpåført sår".

Hovedparten af USA's soldater har forladt Afghanistan de seneste måneder sammen med de tropper, som USA's allierede havde i landet.

Den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell, kritiserede søndag Biden for at have forkludret operationen.

- Biden-administrationens mislykkede tilbagetrækning fra Afghanistan, herunder den hektiske evakuering af amerikanere og sårbare afghanere fra Kabul, er en skamfuld fiasko for amerikansk lederskab, sagde McConnell i en erklæring.

Ligeledes søndag sagde republikaneren Michael McCaul, der er medlem af udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, at Biden "vil få blod på sine hænder" som følge af tilbagetrækningsmissionen.

Det skriver det politiske medie The Hill.

Som svar på kritikken af, at Bidens administration skulle have indledt evakueringen af afghanere og amerikanere i Afghanistan tidligere, sagde Joe Biden mandag, at nogle afghanere ikke ønskede at rejse ud tidligere i håb om, at det ikke ville blive nødvendigt.

Den afghanske regering stillede sig ifølge Biden også i vejen ved at fraråde USA at påbegynde en masseevakuering. Det skyldtes bekymring for, at det ville kunne udløse "en tillidskrise" til regeringen i Kabul.

Det var Bidens forgænger som præsident, Donald Trump, der forhandlede en aftale om tilbagetrækning af amerikanske soldater inden 1. maj i år på plads med ledere fra Taliban.

Efter at Biden blev indsat som præsident i januar, meddelte han, at tilbagetrækningen ville være afsluttet inden 20-årsdagen for terrorangrebet 11. september.

USA og allierede magter invaderede Afghanistan i 2001 efter angrebet og fjernede Taliban fra magten. Taliban havde tilladt militante fra al-Qaeda, der stod bag flyangrebene i USA, at opholde sig i landet.

Så sent som i juli sagde Biden, at det ikke var sikkert, at Taliban ville overtage magten i Afghanistan, fordi det afghanske militær var veludrustet og trænet til at holde Taliban stangen.

- Jeg stoler på det afghanske militærs formåen, sagde han.

De ord måtte han mandag bide i sig.

- Afghanistans politiske ledere gav op og flygtede ud af landet. Det afghanske militær gav op. Nogle gange uden at yde modstand, sagde Biden.

/ritzau/