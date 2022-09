Joe Biden erklærer coronapandemien for ovre i USA

Coronapandemien er ovre i USA.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, i et interview med "60 Minutes" på tv-kanalen CBS, som bliver vist søndag aften lokal tid i Washington D.C.

- Vi har stadig et problem med covid-19. Der er stadig meget at arbejde med. Men pandemien er ovre.

- Måske har I lagt mærke til, at ingen bærer mundbind. Alle virker til at være i god form. Så jeg tror, at det er ved at ændre sig, siger præsidenten.

Effekten af pandemien er blevet mindsket, i takt med at amerikanerne har fået adgang til bedre behandling og flere vacciner.

Men tal fra de amerikanske sundhedsmyndigheder viser, at flere hundrede amerikanere hver dag mister livet efter sygdom med covid-19.

Og på de statslige budgetter kan pandemien bestemt også stadig ses.

Præsidenten har bedt Kongressen om at godkende 22,4 milliarder dollar til at finansiere en potentiel efterårsstigning i antallet af smittetilfælde. Det svarer til cirka 167 milliarder kroner.

Både Joe Biden og hans hustru, Jill Biden, har været tvunget til at isolere sig, da de selv fik covid-19 i august. Begge kom igennem uden alvorlige sygdomsforløb. Det bærer ifølge præsidenten vidne om forbedringerne i sundhedssektoren under hans embede.

Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder bliver 59.856 personer i gennemsnit smittet hver dag. Det er et gennemsnit baseret på de seneste syv dage.

Der sker i gennemsnit 4371 hospitalsindlæggelser om dagen af folk, som har covid-19. Det er ligeledes et gennemsnit baseret på de seneste syv dage.

Interviewet med Joe Biden var en del af det politiske program "60 Minutes". I interviewet forsikrede Biden også Taiwan om, at USA vil komme til undsætning, hvis Kina skulle angribe. Han sagde desuden, at han endnu ikke havde bestemt sig for, om han vil genopstille til næste præsidentvalg i 2024.

/ritzau/Reuters