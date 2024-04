Joe Biden forarget over drab på nødhjælpsarbejdere i Gaza

USA's præsident, Joe Biden, siger natten til onsdag, at han er "forarget" over drabet på syv nødhjælpsarbejdere i Gazastriben, som fandt sted tirsdag.

Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

- De sørgede for mad til de sultne civile i midten af en krig. De var modige og uselviske. Deres død er en tragedie, siger Joe Biden.

USA har historisk set været Israels tætteste allierede, men USA har i de seneste uger stillet sig tiltagende kritisk over for Israels krigsførelse mod Hamas i Gazastriben, som har kostet titusindvis af palæstinensere livet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Joe Biden siger i pressemeddelelsen, at hændelsen, hvor de syv nødhjælpsarbejdere blev dræbt, ikke er enestående.

Han kalder konflikten en af de værste i nyere tid, hvis man ser på, hvor mange nødhjælpsarbejdere, der har mistet livet.

- Det er en af grundene til, at det er så svært at distribuere nødhjælp i Gaza - fordi Israel ikke har gjort nok for at beskytte de nødhjælpsarbejdere, som forsøger at levere den hårdt trængte hjælp til civile.

- Hændelser som den i går må simpelthen ikke ske.

- Israel har ikke gjort nok for at beskytte civile, siger Joe Biden.

Natten til onsdag kom det frem, at Israel angreb nødhjælpsarbejdernes konvoj efter at have "fejlidentificeret" den.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyser den israelske hærs stabschef, Herzi Halevi, i et opslag på hærens profil på det sociale medie X.

- Det var en fejl, som skyldtes en fejlidentificering - i løbet af natten i en krig under meget indviklede forhold, siger han.

- Det burde ikke være sket.

Halevi siger ikke, hvad hæren fejlidentificerede konvojen som. Det står dermed ikke klart, om hæren mente, der var tale om soldater fra eksempelvis Hamas eller Islamisk Jihad.

Angrebet skete i en zone, der var markeret som "konfliktfri". Bilerne i konvojen var markeret med logoet for World Central Kitchen, som er den organisation, som de arbejdede for.

/ritzau/