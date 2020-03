Joe Biden håber at kunne fastholde momentum i Michigan

Tirsdag er der primærvalg og vælgermøder i seks delstater i USA. Flest delegerede er der at hente i Michigan.

Den amerikanske præsidentaspirant Joe Biden opfordrer de demokratiske vælgere i delstaten Michigan til at hjælpe ham med at øge sin føring over rivalen Bernie Sanders.

Det sagde han under et vælgermøde mandag i Detroit i Michigan, hvor der er 125 delegerede på spil ved tirsdagens primærvalg.

Tirsdag holder Demokraterne ligeledes primærvalg i Idaho, Mississippi, Missouri og Washington samt vælgermøder i North Dakota.

De to politiske veteraner - Biden, den moderate, tidligere vicepræsident, og Sanders, den venstreorienterede senator, der ønsker en politisk revolution - befinder sig i en intens kamp om at blive Demokraternes udfordrer til præsident Donald Trump til valget i november.

Tirsdag er der flest delegerede at vinde i Michigan, og derfor har de to kandidater brugt meget tid på at føre valgkamp her.

Efter at have vundet 10 af de 14 delstater på supertirsdag i sidste uge håber Joe Biden at kunne fortsætte sit momentum.

- Michigan, jeg regner virkelig med jer, sagde Biden mandag til jublende tilhængere på en skole med hovedsageligt sorte elever i Detroit.

77-årige Biden har modtaget officiel støtte fra flere højtprofilerede tidligere konkurrenter i det demokratiske præsidentkandidatræs. Det gælder blandt andre de to sorte senatorer Cory Booker fra New Jersey og Kamala Harris fra Californien.

Begge anses som mulige kandidater til posten som Bidens valg af vicepræsident, hvis han vinder nomineringen.

Ved et vælgermøde i byen Flint i Michigan mandag sagde Cory Booker, at Michigan "kunne være vendepunktet" i Joe Bidens valgkamp.

Senere på dagen ved et vælgermøde i Detroit opfordrede Booker indbyggerne i Michigan til at bruge deres stemmeret tirsdag for at sikre Biden sejren.

- Vi kan ikke bede, så han vinder. Vi kan ikke håbe, så han vinder. Vi kan ikke ønske, så han vinder. Vi er nødt til at stemme på ham, sagde Cory Booker.

I Detroit var Joe Biden på scenen sammen med Cory Booker, Kamala Harris og Michigan-guvernør Gretchen Whitmer.

Ved tirsdagens primærvalg og vælgermøder er det første gang, at Joe Biden og Bernie Sanders skal op imod hinanden, efter at flere fremtrædende kandidater, herunder Elizabeth Warren og Michael Bloomberg, har forladt ræset.

