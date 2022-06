Biden tiggede Republikanerne om at stemme for regulering af våbenkøb, men det er formentlig til ingen nytte. Forslagene løser ikke problemet, siger hans modstandere

Joe Biden har tigget sine landsmænd om at regulere køb af våben. Men sådanne forslag plejer at have dystre udsigter

Der var tændt stearinlys til ære for ofre for skuddrab, da USA’s præsident, Joe Biden, torsdag aften holdt en følelsesladet tale til nationen om våbenvold. Anledningen var sidste måneds to massakrer i henholdsvis Buffalo og Uvalde i Texas, hvor to 18-årige gerningsmænd tilsammen dræbte over 30 mennesker. Præsidenten opfordrede sine politiske modstandere i Det Republikanske Parti til at medvirke til at stemme for forslag om mere regulering af salg af skydevåben.

“Min Gud, det er urimeligt, at et flertal i Senatet ikke engang ønsker at debattere nogen af disse forslag,” sagde præsidenten i sin tale på en dag, hvor der var to skudepisoder tæt på kirker i Wisconsin og i Iowa.