Joe Biden indkalder nationalt sikkerhedsråd om Ukraine

For anden dag i træk advarer USA om, at Rusland er på nippet til at sende soldater ind i Ukraine.

USA's præsident, Joe Biden, har indkaldt sit nationale sikkerhedsråd søndag for at drøfte "situationen i Ukraine".

Det fremgår af en meddelelse fra Det Hvide Hus i Washington D.C. kort efter midnat dansk tid.

- Denne eftermiddag har præsidenten fået en opdatering om vicepræsidentens møder på sikkerhedskonferencen i München med Ukraines præsident Zelenskij, EU-Kommissionens formand, von der Leyen, Nato generalsekretær Stoltenberg, hedder det blandt andet.

Vicepræsident Kamala Harris havde også møder med ledere fra de baltiske lande, Tysklands kansler, Olaf Scholz, samt ledere fra andre allierede lande.

Artiklen fortsætter under annoncen

I meddelelsen bliver det gentaget, at Rusland kan indlede et militært angreb mod Ukraine når som helst.

Fredag sagde Joe Biden på et pressemøde, at "vi har grund til at tro, at de russiske styrker vil angribe Ukraine inden for de næste dage".

Formodningen bygger ifølge Biden på "betydelige efterretninger".

Han sagde desuden, at der er tegn på, at Rusland øjner et angreb på den ukrainske hovedstad, Kijev.

Ruslands strategiske forsvarsstyrker holdt lørdag øvelser, som blev overværet af præsident Vladimir Putin.

Forinden havde Dmitrij Peskov, der er talsmand i det russiske præsidentkontor, sagt, at øvelserne ikke burde føre til bekymringer eller spørgsmål.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, gav i en tale lørdag på sikkerhedskonferencen i München udtryk for, at vestlige ledere var "eftergivende" over for den trussel, som de titusindvis af russiske soldater, der er opmarcheret langs grænsen til Ukraine, udgør.

Zelenskij bad samtidig om en tidsplan for, hvornår Ukraine kan blive medlem af forsvarsalliancen Nato.

Ruslands præsident Putin har på sin side krævet garantier for, at Nato aldrig tillader Ukraine at blive medlem.

I modsætning til tidligere er Rusland ikke repræsenteret ved den årlige sikkerhedskonference i München.

/ritzau/