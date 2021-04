Joe Biden kalder dom for et skridt i den rigtige retning

En dom som den over Derek Chauvin er for sjælden i et land som USA, der plages af racisme, mener Joe Biden.

Det er et skridt i den rigtige retning, at den tidligere betjent Derek Chauvin er blevet fundet skyldig i drabet på den sorte amerikaner George Floyd.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, i en tv-tale til nationen i kølvandet på tirsdagens domsafsigelse.

Han understreger dog i samme ombæring, at en sådan dom er alt for sjælden i et land, der er plaget af systemisk racisme.

- Dette kan være et gigantisk skridt fremad i jagten på retfærdighed i USA, siger Biden fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten opfordrer samtidig amerikanerne til at stå sammen efter dommen over Derek Chauvin.

Biden beder samtidig demonstranter om at afstå fra vold.

- Det her er det rette tidspunkt for vores land til at forene sig som amerikanere, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er nogle, som vil forsøge at udnytte de uforarbejdede følelser, som mange føler i øjeblikket. Det gælder urostiftere og ekstremister, som ikke har nogen interesse i social uretfærdighed.

- Vi kan ikke lade dem lykkes med det, tilføjer han.

Derek Chauvin blev tirsdag kendt skyldig i alle tre anklagepunkter i sagen om George Floyds død under en anholdelse i maj sidste år.

Den mest alvorlige anklage drejer sig om forsætligt drab. Her risikerer 45-årige Chauvin op til 40 års fængsel, når strafudmålingen finder sted omkring 1. juni.

/ritzau/