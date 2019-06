Joe Biden kommer under heftig angreb i Demokraternes debat

På national tv blev en af favoritterne til at blive Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden angrebet hårdt.

Den tidligere vicepræsident i USA Joe Biden blev angrebet flere gange under en debat mellem Demokraternes kandidater til præsidentvalget i 2020.

Natten til fredag dansk tid debatterede de resterende ti af de 20 kandidater, der stiller op for Demokraterne for at duellere mod Donald Trump om at blive USA's næste præsident. De ti andre debatterede natten til torsdag.

De to forhåndsfavoritter, Joe Biden og Bernie Sanders, deltog i nattens debat, men det var senator Kamala Harris, der stjal opmærksomheden.

Harris, der er den eneste sorte kvinde af kandidaterne, angreb flere gange Joe Biden for hans udtalelser om, at han var venligsindet over for senatorer, som han tidligere har arbejdet med, der er tilhængere af raceadskillelse.

Udtalelserne stammer fra et velgørenhedsarrangement i juni, hvor Biden sagde, at man skal kunne tale sammen med republikanere. Biden fortalte om sine "glade" minder fra, da han arbejdede sammen med de føromtalte senatorer.

Biden nævnte, at han arbejdede sammen med blandt andre James Eastland, der i 1970'erne var en senator fra sydstaterne, der åbent ikke gik ind for integration, og at der var en høflighed mellem dem, som der mangler i dag i amerikansk politik.

Kamala Harris kaldte i nattens debat Bidens kommentarer for sårende. Harris sagde også, at Biden var imod "busing".

"Busing" er betegnelsen for, at man indførte bustransport til andre skoledistrikter for at modvirke raceadskillelse og blande tidligere raceopdelte skoler.

Biden afviste Harris' kommentarer.

