Joe Biden kræver stop for kaos i Kongressen

I en tv-tale siger Joe Biden, at demokratiet i USA i øjeblikket er under et hidtil uset angreb.

Den kommende præsident i USA, demokraten Joe Biden, har onsdag eftermiddag lokal tid adresseret nationen på tv, efter at demonstranter er trængt ind i Kongressen.

- Jeg opfordrer præsident Trump til at gå på nationalt tv og indfri sit løfte og forsvare forfatningen og kræve et stop for denne belejring, siger Joe Biden om urolighederne.

Han siger samtidig, at de "kaotiske scener ved kongresbygningen ikke afspejler det sande USA".

- I øjeblikket er vores demokrati under et hidtil uset angreb, som vi ikke har oplevet i nyere tid, siger Joe Biden, der taler fra hjembyen Wilmington i delstaten Delaware.

- At storme kongresbygningen, knuse vinduer, indtage kontorer og USA's Senat og at true valgte embedsmænds sikkerhed - det er ikke en protest, det er et oprør, siger Biden videre.

Tv-kanalen CNN rapporterer, at politiet bruger tåregas mod demonstranterne for at få styr på situationen. Samtidig viser billeder fra CNN, at tilhængere af præsident Donald Trump er i selve kongresbygningen.

Få minutter efter Bidens tale har Trump lagt en video på Twitter, hvori han opfordrer demonstranterne til at gå hjem.

- Vi skal have fred. Så gå hjem, vi elsker jer, siger præsident Donald Trump i videoen.

Samtidig gentager præsidenten sin påstand om valgsvindel.

Twitter har allerede markeret videoen som værende misledende og har gjort det umuligt at dele den af "risiko for vold".

Ifølge CNN og MSNBC er en kvinde blevet ramt af skud ved Kongressen. De nærmere omstændigheder for episoden er uklare. Det vides ikke, hvordan eller af hvem hun er blevet skudt.

Kvinden er angiveligt i kritisk tilstand.

NBC News har fået bekræftet af politiet, at det har skudt en person. Det vides ikke, om der er tale om samme person.

Ifølge CNN er flere politibetjente kommet til skade, mens mindst én betjent er sendt på hospitalet.

