Joe Biden ligner en vinder i Mississippi og Missouri

Tirsdag i USA afholdes der primærvalg og vælgermøder i seks delstater. Joe Biden kommer bedst fra start.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden vinder ifølge de første prognoser Demokraternes primærvalg i den amerikanske delstat Mississippi, hvor der er 36 delegerede på spil.

Det viser prognoser fra analysevirksomheden Edison Research, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derudover skriver flere amerikanske medier ifølge nyhedsbureauet AFP, at Joe Biden også vinder tirsdagens primærvalg i delstaten Missouri. Her er der 68 delgerede at hente.

Tirsdag lokal tid afholdes der primærvalg i delstaterne Idaho, Mississippi, Missouri, Washington og Michigan samt vælgermøder i North Dakota.

Dagen kaldes af flere for minisupertirsdag, da det er dagen, hvor næstflest delstater afholder valg på samme dag efter supertirsdag, der fandt sted 3. marts.

I delstaten North Dakota er valgstederne også lukket. Men ifølge det amerikanske medie CNN er det for tæt til at kunne pege på en vinder.

/ritzau/