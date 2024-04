Joe Biden lover stensikker støtte til Israel

USA's præsident, Joe Biden, lover efter iransk luftangreb mod Israel "stensikker" støtte til Israel.

Det skriver han på det sociale medie X natten til søndag.

Det sker, efter at Joe Biden har siddet i et hastemøde om situationen i Mellemøsten med sine sikkerhedsrådgivere i Det Hvide Hus.

- Jeg har lige mødtes med mine sikkerhedsrådgivere for at få en opdatering på Irans angreb mod Israel. Vores forpligtelse over for Israels sikkerhed mod trusler fra Iran og dets allierede er stensikker, skriver Biden.

Lørdagens angreb sker, efter at der i flere dage har været forlydender om, at et iransk angreb på Israel var nært forestående.

Allerede torsdag aften bekræftede USA, at man regnede med, at Iran ville angribe Israel - dog uden at klargøre, hvornår man regnede med, at det ville ske.

Iran har tidligere sagt, at det vil gengælde et angreb på landets konsulat i Damaskus i Syrien, der fandt sted 1. april.

Iran har givet Israel skylden for angrebet, hvor flere blev dræbt. Heriblandt to topofficerer fra Irans Revolutionsgarde.

Israel selv har ikke bekræftet, at det stod bag angrebet.

Den amerikanske præsident sagde fredag, at han forventede et angreb "snart".

- Vi er dedikerede i vores forsvar for Israel. Vi vil støtte Israel, sagde Biden til journalister ifølge Reuters.

- Så lad være, sagde han henvendt til Iran.

Tidligt søndag morgen dansk tid er Israels premierminister Benjamin Netanyahu kommet ud fra et krisemøde med toppen af den israelske samlingsregering.

Her blev det, som Israels militær kalder et "igangværende" angreb mod Israel, diskuteret, skriver AFP.

Herefter har Netanyahu talt med Joe Biden over en telefonforbindelse, siger premierministerens regeringskontor ifølge nyhedsbureauet.

