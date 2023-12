Joe Biden lover Zelenskyj opbakning trods bøvl i Kongressen

Det vil være en stor julegave til Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvis medlemmerne af Kongressen i Washington D.C. ikke snart bliver enige om en ny hjælpepakke til Ukraine.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han har tirsdag aften dansk tid taget imod Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Det Hvide Hus og lover i den forbindelse USA's fortsatte støtte til ukrainerne.

- Vi kommer til at stå ved jeres side, siger Biden til Zelenskyj, da de to sidder sammen i Det Ovale Værelse.

Tidligere på dagen talte Zelenskyj i Kongressen, hvor han opfordrede medlemmerne til at give grønt lys til en pakke på 60 milliarder dollar - svarende til 414 milliarder kroner - til Ukraine.

Men der er modstand blandt medlemmerne af Det Republikanske Parti i forhold til at sende mere støtte og militært udstyr til ukrainerne.

Og det frustrerer Joe Biden.

- Kongressen er nødt til at godkende yderligere støtte til Ukraine, før de (medlemmerne, red.) giver Putin den største julegave, som de kan give ham, siger den amerikanske præsident ifølge AFP.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, har Ukraine i høj grad været afhængig af militær støtte fra USA og dets øvrige allierede.

Men strømmen af våben og penge fra USA risikerer snart at stoppe.

Således blokerede en gruppe republikanske senatorer i sidste uge for en anmodning fra Det Hvide Hus om en donation på 106 milliarder dollar (cirka 735 milliarder kroner) til akut hjælp til primært Ukraine og Israel.

Republikanerne begrundede deres modvilje mod at støtte de to nære allierede med, at de ikke vil give grønt lys til donationen, hvis ikke Det Hvide Hus også går med til vidtrækkende reformer på integrationsområdet.

Den ukrainske præsident har været på officielt besøg i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., mandag og tirsdag.

/ritzau/