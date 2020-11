Joe Biden måtte fri fem gange til USA's nye førstedame

Efter fem forsøg blev Joe og Jill Biden gift i 1977. Nu er den ene præsident, mens den anden er førstedame.

Joe Biden er af en række amerikanske medier udråbt som vinder af præsidentvalget USA, hvor han var oppe mod den siddende præsident, Donald Trump.

Med det amerikanske præsidentvalg bliver der foruden en ny præsident også fundet en ny førstedame.

Det ser ud til at blive Jill Biden, der i 43 år har været gift med Joe Biden.

Den 69-årige Jill Biden, der blev døbt Jill Tracy Jacobs, voksede op i delstaten Pennsylvania.

Hun blev efter gymnasiet gift med Bill Stevenson, som hun dog i løbet af sin collegetid på University of Delaware blev skilt fra i 1972.

Samme år mistede Joe Biden, der var nyvalgt senator i Delaware, sin kone, Neilia, og deres datter i en bilulykke.

Hans to sønner, Beau og Hunter Biden, overlevede.

Tre år efter ulykken begyndte Joe Biden at date Jill Tracy Jacobs, som var i gang med sine sidste år af collegetiden.

Siden var Joe Biden nødt til at gå på knæ fem gange, før det lykkedes ham at få Jill Tracy Jacobs til at sige ja til at gifte sig.

Det er siden kommet frem, at det var den tragiske bilulykke, der gjorde, at hun var tøvende med at sige ja til de mange frierier.

- På det tidspunkt havde jeg selvfølgelig forelsket mig i drengene, og jeg følte virkelig, at dette ægteskab var nødt til at fungere.

- For de havde mistet deres mor, og jeg ville ikke have, at de skulle miste endnu en mor. Så jeg var nødt til at være 100 procent sikker, har hun udtalt.

Men gift blev de. Det skete i 1977. Sammen har de siden fået datteren Ashley.

Efter ægteskabet har Jill Biden, der har en doktorgrad i undervisning, undervist i flere år i blandt andet engelsk.

Hun fortsatte også med at undervise, da hendes mand var vicepræsident under præsident Barack Obamas embedsperiode fra 2009 til 2017.

Oven i undervisningen fik hun også tid til opgaver som andendame.

Sammen med den daværende førstedame, Michelle Obama, iværksatte hun initiativet, "Joining Forces", som skulle samle amerikanerne til at støtte militærfamilier og krigsveteraner.

