Joe Biden melder sig til klimatopmødet COP27 i Egypten

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har meldt sig til klimatopmødet COP27 i den egyptiske ferieby Sharm el-Sheikh.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Klimatopmødet åbnes allerede 6. november, men den amerikanske præsident lander først i Egypten 11. november.

Det bliver et kort ophold, inden Biden dagen efter flyver videre til Asien, hvor han skal deltage i to andre topmøder.

Fra 12.-13. november skal han deltage i det årlige topmøde mellem USA og Asean-landene. Asean-gruppen består af de sydøstasiatiske lande.

Derefter rejser han videre til Indonesien, hvor han skal deltage i G20-topmødet. G20-gruppen består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.

COP27 ventes at have stort fokus på klimarelaterede tab og skader. Det er kort sagt de ødelæggelser, som klimaforandringerne fører med sig. Klimaforandringer rammer særlig hårdt i fattige lande, som i lille grad er medskyldige i klimaforandringerne.

De fattige lande mener, at de rige lande skal betale specifikt til tab og skader i ulandene forårsaget af klimaforandringerne. Men det har de rige lande hidtil tøvet med at indgå konkrete aftaler om.

I en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus lyder det, at Joe Biden vil "understrege verdens behov for at agere i et afgørende årti".

- På COP27 vil han arbejde videre med den betydelige indsats, som USA har gjort for at fremme den globale klimakamp og at hjælpe de mest sårbare med at opbygge modstandsdygtighed mod klimaeffekterne, skriver Det Hvide Hus.

COP27 begynder 6. november og slutter 18. november.

/ritzau/Reuters